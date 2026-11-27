MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Respekt-Rente:

"Respekt-Rente"! Das klingt, als hätte Genosse Hubertus-Heil höchstpersönlich die Kompromissidee zur abschlagsfreien Rente nach 45 Jahren erfunden. Hat er aber nicht. Und da beginnt für die SPD offenbar schon das Problem. Dabei wäre es für die SPD an der Zeit, ihren Tanz ums goldene Kalb namens Rente mit 63 endlich zu beenden und die ausgestreckte Hand der Union zu ergreifen, damit die Alterssicherung fairer und bezahlbarer wird und die Lasten nicht einseitig auf die Jungen abgewälzt werden. Auch wenn durch den Kompromiss die ursprünglich erhofften Einsparungen nicht erreicht werden: Es wäre nach zwei verlorenen Jahren ein Aufbruchssignal ans ganze Land. Sozusagen ein kleines Weihnachtswunder./yyzz/DP/mis