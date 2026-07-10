Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu RKI/Hitzetote

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu RKI/Hitzetote:

"5.100 Hitzetote meldet das RKI für Juni. Nie starben so viele Menschen in einer Sommerwoche wie Ende Juni/Anfang Juli. Gemessen an der Katastrophe, die sich zehntausendfach im Stillen abspielte, war die öffentliche Debatte erstaunlich gedämpft. Die Regierung kämpft ums eigene Überleben. Nur die Grünen forderten ein "Abkühl-Sofortprogramm", also Klimaanlagen für Kliniken, Alten- und Pflegeheime, Kitas und Schulen. Länder wie Griechenland, Italien oder Spanien bieten überall kühle Oasen, in Cafes, öffentlichen Räumen oder heimischen Wohnungen. Das fehlt nördlich der Alpen. Auch Deutschland muss sich endlich fit machen für den Klimawandel und das Thema auf der Prioritätenliste weit nach oben setzen."/DP/jha