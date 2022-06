Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/Baltikum

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Scholz/Baltikum:

"Reisen bildet. Im Baltikum konnte Bundeskanzler Olaf Scholz, Chef der funktionsuntüchtigsten Armee der Welt, lernen, wie Verteidigungsbereitschaft aussieht. Und dass die Abwehr eines Aggressors nicht erst an der eigenen Landesgrenze beginnt. Deutschland ist 65 Mal größer als Lettland, Litauen und Estland zusammen, hat aber, so die estnische Ministerpräsidentin, der überfallenen Ukraine sechsmal weniger Militärhilfe zur Verfügung gestellt. Wenig versprochen, fast nichts geliefert, das ist die Bilanz des SPD-Regierungschefs nach gut 100 Tagen Ukrainekrieg. Und der Eindruck täuscht wohl nicht, als betrachte seine Partei mit ihren vielen Putin-Verstehern gerade das als große vaterländische Heldentat ihres Kanzlers. Die in Berlin mitregierende FDP hat Recht, wenn sie verlangt, dass Deutschland nicht als "Bremser und Verlierer" dastehen dürfe."