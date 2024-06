Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Scholz/von der Leyen

"Münchner Merkur" zu Scholz/von der Leyen:

"Wenn es stimmt, was die Spatzen von den Brüsseler und Berliner Dächern pfeifen, dann hat sich Olaf Scholz jetzt doch dazu aufgerafft, für den Verbleib der CDU-Frau Ursula von der Leyen an der EU-Spitze zu kämpfen. Ließe er von der Leyen fallen, ginge er am Ende auch noch als der Unpatriot in die Geschichte ein, der eine Deutsche auf Europas Chefsessel verhinderte. Die Folge wäre zudem, dass laut Ampel-Koalitionsvertrag dann just die grünen Wahlverlierer einen EU-Kommissarsposten für sich reklamieren dürften. Für Scholz' wankende Kanzlerschaft könnte eine solch unpopuläre Personalie den Sargnagel bedeuten. Vielen Brüsseler Strippenziehern ist nach dem Erfolg der Rechtsradikalen der Schreck in die Glieder gefahren. In Europa tobt ein furchtbarer Krieg, von der Leyen gilt als energische Unterstützerin der Ukraine. Nichts braucht die von Putin hart bedrängte Europäische Union jetzt so dringend wie Stabilität."/yyzz/DP/ngu