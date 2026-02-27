|
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/Kernfusion
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Söder/Kernfusion:
"Die alten Atomkraftwerke sind kaum abgerissen, da startet Bayern bei der (neuen) Kernkraft neu durch: In der Münchner Staatskanzlei gab Ministerpräsident Söder jetzt den Startschuss für milliardenschwere Investitionen in die Kernfusion. Auch wenn noch nicht ganz klar ist, wann sich die hochfliegenden Hoffnungen der Forscher auf die Gewinnung sauberen, sicheren und bezahlbaren Stroms aus der Verschmelzung von Wasserstoffatomen erfüllen, ist das ein starkes Bekenntnis: Bayern steigt wieder in eine faszinierende Schlüsseltechnologie ein und beendet die Ära der deutschen Ausstiege aus wichtigen Zukunftsbranchen. Es bleibt ja auch keine andere Wahl: Die Zeit der billigen Energie ist vorbei, und gute Autos bauen heute auch andere Länder."/DP/jha
