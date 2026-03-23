Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Söder/München-Wahl

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Söder/München-Wahl

Jetzt hat die Kommunalwahl im schwarzen Freistaat also doch noch ihren Knaller: Die mächtige rote Bastion München wird grün, nein: dunkelgrün. Der grüne Durchmarsch in Söders Hauptstadt entfaltet hohe Symbolkraft. Ausgerechnet in der Glitzer-Metropole an der Isar herrscht, nur einen Steinwurf weg von Söders Staatskanzlei, jetzt die Partei, die der Landesvater bekämpft wie sonst nur die AfD. Der Erdrutschsieg des jungen Grünen Dominik Krause überstrahlt das zunächst maue Resultat von Bayerns Grünen. Umgekehrt wird die Wucht des Debakels in München für Söder gefährlich, erst recht in Kombination mit den schweren Stichwahl-Klatschen in Oberbayern bei den Landratswahlen in Bad Tölz, Miesbach, Berchtesgaden, Landsberg und der OB-Wahl in Rosenheim sowie dem unerwarteten Verlust von Bayerns drittgrößter Stadt Augsburg./yyzz/DP/zb