10.08.2026 05:34:41

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Steuerreform

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Steuerreform:

"Wenn die Milliarden nur so purzeln, fällt es schwer, von einer Mini-Reform zu sprechen. Aber tatsächlich ist die Steuerreform nur ein kleiner Aufschlag. Zehn Milliarden Entlastung kommen zusammen, wenn Klingbeil zwei Jahre zusammenzählt und die Gegenfinanzierung herausrechnet. Man muss darin nicht den großen Wahlbetrug sehen, in der Summe entspricht das ungefähr der Einigung der Koalition. Doch mehrere dicke Fehler sind ärgerlich. Wieder misslingt die Kommunikation. Aus einer Milliardenentlastung werden für die Regierung Negativ-Schlagzeilen. Die Koalition untereinander, zumindest Regierung und Opposition, überbieten sich im Schlechtreden der Entlastung. Am Ende profitiert von solchen Mechanismen stets die AfD. Viele Berliner Politiker ahnen das, aber ihre Schnappreflexe untereinander sind halt zu stark."/yyzz/DP/he

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