Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Sydney

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Sydney

Die Freude auf Chanukka, das jüdische Lichterfest, sie ist tiefer Dunkelheit gewichen. Und neuer Angst. Die Terroristen von Sydney haben es der australischen Regierung auf die denkbar schlechteste Art vergolten, dass diese im Nahostkrieg Palästina als Staat formell anerkannte und damit den Terror der Hamas belohnte. Wenn die Politik damit die anschwellende Wut eines antisemitischen Mobs in den Straßen australischer Metropolen beschwichtigen wollte, dann hat sie ihr Ziel verfehlt. Im Gegenteil. Sie hat die Israelhasser nur noch selbstbewusster und stärker gemacht. So wie es Regierungen überall auf der Welt tun, die antisemitischer Gewalt von links, rechts und von Islamisten nicht entschieden genug entgegentreten, aus Angst vor einer öffentlichen Meinung, die sich zunehmend gegen Israel richtet./yyzz/DP/zb