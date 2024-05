Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Tag der Arbeit

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Tag der Arbeit:

"Ausgerechnet zum Tag der Arbeit am 1. Mai verdirbt der US-Wirtschaftsdienst Bloomberg den Bundesbürgern die Feierlaune. "Haben die Deutschen ihre berühmte Arbeitsmoral vergessen?", fragen uns die Amerikaner - und fuchteln streng mit ihren Statistiken herum. Ihr Ergebnis: "Gemessen an der Arbeitszeit pro Arbeitnehmer sind die Deutschen die am wenigsten fleißigen aller OECD-Länder." Das betrifft die Generation Z, aber bei weitem nicht nur. Zum wachsenden individuellen Wunsch, weniger Zeit mit Arbeit zu verbringen, gesellen sich Überalterung und Fachkräftemangel. Leider hat es nicht den Anschein, dass die Politik das Problem in seiner ganzen Dramatik, etwa für die Sicherung der Renten, erfasst hat. Der Staat kann Leistungsbereitschaft fördern, indem er sie wieder stärker belohnt. Etwa durch Abbau der Kalten Progression, steuerfreie Überstunden und Bürgergeldkürzungen für die, die zumutbare Arbeit ablehnen."/DP/jha