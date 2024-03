Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Taurus/Scholz/Schröder/AfD

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Taurus/Scholz/Schröder/AfD:

"Da hat sich ja ein reizender Fanclub um den Kanzler und seinen famosen SPD-Fraktionschef Rolf Mützenich geschart! Der heimliche AfD-Chef Höcke jubelt Olaf Scholz auf X (vormals Twitter) zu, Putin-Freundin Wagenknecht springt dem "Friedenskanzler" im Bundestag zur Seite, und dann preist auch noch der unvermeidliche Gas-Gerd die Politik seines Nachfolgers. Die von sich selbst und den Taurus-Umfragen berauschten Genossen sollte das zum Nachdenken bringen. Es ist etwas ins Rutschen gekommen, seit der Kanzler sein Basta zur Taurus-Frage gesprochen hat und Mützenich im Bundestag Andersdenkenden "pekuniäre" und "innenpolitische" Motive untergeschoben hat und so tat, als scheiterten Friedensverhandlungen am Westen - und nicht an Putin. Grüne und FDP sind darüber fassungslos, mit potenziell gravierenden Folgen für den Zusammenhalt der Ampel."