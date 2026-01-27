|
27.01.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Fall Pretti
MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Trump/Fall Pretti:
Liebend gerne würde Donald Trump genau so diktatorisch regieren wie der von ihm bewunderte Wladimir Putin. Das US-Präsidialsystem gibt ihm umfassende exekutive Durchgriffsrechte, doch eines fehlt ihm zur totalen Macht: die Möglichkeit der Steuerung der öffentlichen Meinung durch staatlich gelenkte Medien. In Dauerschleife senden die großen US-TV-Stationen seit dem Wochenende die zutiefst verstörenden Bilder der Tötung des 37-jährigen Alex Pretti durch Trumps Migrantenjägermiliz ICE in Minneapolis. Eine Niederlage bei den "Midterm Elections" im November wäre gleichbedeutend mit dem Ende von Trumps Allmachtsfantasien. Dass er am Sonntagabend zurückruderte und eine "Prüfung" der Geschehnisse durch die Regierung versprach, zeigt, dass er sich wie im Grönland-Streit verpokert haben könnte./yyzz/DP/stk
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt stabil -- DAX beendet Handel etwas höher -- Wall Street schlussendlich stärker -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt fiel am Montag zum Handelsschluss an die Nulllinie zurück. Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich etwas höher. An der Wall Street ging es nach oben. An den Börsen in Fernost ging es am Montag mehrheitlich nach unten.