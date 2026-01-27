27.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Fall Pretti

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zu Trump/Fall Pretti:

Liebend gerne würde Donald Trump genau so diktatorisch regieren wie der von ihm bewunderte Wladimir Putin. Das US-Präsidialsystem gibt ihm umfassende exekutive Durchgriffsrechte, doch eines fehlt ihm zur totalen Macht: die Möglichkeit der Steuerung der öffentlichen Meinung durch staatlich gelenkte Medien. In Dauerschleife senden die großen US-TV-Stationen seit dem Wochenende die zutiefst verstörenden Bilder der Tötung des 37-jährigen Alex Pretti durch Trumps Migrantenjägermiliz ICE in Minneapolis. Eine Niederlage bei den "Midterm Elections" im November wäre gleichbedeutend mit dem Ende von Trumps Allmachtsfantasien. Dass er am Sonntagabend zurückruderte und eine "Prüfung" der Geschehnisse durch die Regierung versprach, zeigt, dass er sich wie im Grönland-Streit verpokert haben könnte./yyzz/DP/stk

