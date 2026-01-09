09.01.2026 05:36:38

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Trump/Merz/Grönland

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Die "Münchner Merkur" zu Trump/Merz/Grönland:

"Auf Samtpfoten, schimpft die Opposition, schleiche Friedrich Merz um Trumps Völkerrechtsbruch in Venezuela herum. Das tut er tatsächlich. Doch muss der Kanzler vor allem deutsche Interessen wahren. Er braucht Trump für Europas Sicherheit und einen fairen Frieden in der Ukraine. Könnte Trumps skrupelloses Vorgehen China den Vorwand für einen Überfall auf Taiwan liefern? Möglich. Aber spätestens jetzt muss man in Peking damit rechnen, dass Trump auch dann hart reagieren würde. Bleibt das Problem Grönland. Auch wenn die Europäer jetzt die Backen aufblasen, werden sie in Verhandlungen einwilligen müssen. Denn Europa braucht die USA für die Ukraine und gegen Russland mindestens so sehr, wie Trump angeblich Grönland gegen China braucht."/yyzz/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

Dow schlussendlich fester -- ATX und DAX schließen stabil -- Asiens Börsen am Donnerstag letztlich leichter
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt tendierten seitwärts. Der Dow legte am Donnerstag zu. An den Märkten in Fernost ging es am Donnerstag abwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen