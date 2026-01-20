20.01.2026 05:34:38

Pressestimme 'Münchner Merkur' zu Trump/Zölle

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Trump/Zölle:

Wenn Trump die Boxerhandschuhe anzieht, müssen es auch die Europäer tun. Doch die Wahrheit ist: Um einen Wirtschaftskrieg zu gewinnen, fehlt es der EU an Schlagkraft - erst recht, wenn Trump die militärische Trumpfkarte ausspielt und mit dem Ende der Ukrainehilfe droht. Deutschland steckt in der Rezession, hat sich mit seiner Energiewende selbst ins Aus geschossen und sich mit seiner grün inspirierten Politik technologisch amputiert. Und SPD-Chef Klingbeil, der nun die Backen aufbläst und eine harte Antwort für Trump fordert, torpediert mit seiner SPD eine Reform des Wirtschaftsstandorts. Trump riecht diese Schwäche - deshalb greift er so brutal in Grönland an, so wie Putin davor in der Ukraine zugeschlagen hat./yyzz/DP/mis

