MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Ukraine/Orban:

"Einen lausigeren Kriegsherrn als Putin hat Russland noch nicht erlebt: Stalin brauchte im "großen vaterländischen Krieg" 1418 Tage, um 3000 Kilometer nach Berlin zu marschieren, Putin hat in 1460 Tagen gerade mal 100 Kilometer vom Schwarzen Meer ins Landesinnere des unterlegenen Nachbarlandes geschafft und dabei 300 000 Männer geopfert. Gefährlicher als Russlands Armee sind für Kiew zu Beginn des fünften Kriegsjahres Putins fünfte Kolonnen im Westen: Weidels AfD und Wagenknechts BSW, die Deutschland zum Büttel Trumps und Putins machen wollen. Und die Regierungschefs Ungarns und der Slowakei, Orban und Fico, die immer schamloser als Putins Agenten in Europa auftreten; Bundesaußenminister Wadephul spricht zu Recht von Verrat. Und ein US-Präsident , der die Ukraine am liebsten an Moskau verkaufen würde."/DP/jha