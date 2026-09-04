04.09.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu VW

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu VW:

"High Noon in Wolfsburg: Wenn nicht noch ein Wunder geschieht, kommt es für den größten deutschen Autobauer am Freitag zur Katastrophe. Vier Werke mit zehntausenden Stellen will der Vorstand schließen. Weil VW sonst in wenigen Jahren pleite gehe. Gewerkschaften und die rot-grüne Regierung in Niedersachsen haben wohl zu hoch gepokert. Denn nun versuchen die Eigentümerfamilien auf die harte Tour, dem staatlich mitbestimmten VW-Konzern ihren Willen aufzuzwingen. Kurios: Während linke Aktivisten den Kampf gegen die Rüstungsindustrie als neue Spielwiese entdeckt haben, ruhen die Hoffnungen von Rot-Grün und der Arbeitnehmer darauf, mehr Rüstungsaufträge zu ergattern. Die Linke muss klären, was sie will: ein gutes Gewissen - oder Jobs für hunderttausende Menschen?"/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

03:35 NVIDIA-Investments im Check: Diese Aktien hielt der KI-Gigant in Q2
03.09.26 Commerzbank setzt auf diese US-Aktien: Das waren die Investments im zweiten Quartal 2026
02.09.26 August 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.09.26 Top 10 im Wandel: Wie die Deutsche Bank ihr US-Aktiendepot im 2. Quartal umgeschichtet hat
02.09.26 Bitcoin, Ether & Co. im August 2026: Monatsbilanz der Kryptowährungen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht stärker in den Feierabend -- DAX letztlich im Plus - 26.000er-Marke zurückerobert -- Wall Street freundlich -- Asiens Börsen zum Handelsende gespalten
Der heimische Markt präsentierte sich am Donnerstag mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte ebenfalls zu. An der Wall Street wurden Gewinne gemacht. An den Märkten in Asien ging es am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen