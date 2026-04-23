23.04.2026 05:34:38

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Wachstumsprognose

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu Wachstumsprognose:

"Die neue Regierung macht da weiter, wo die alte aufgehört hat: mit Prognoseverfehlung und faktischem Nullwachstum. Der Iran!, schallt es entschuldigend aus Berlin. Doch das ist nur die halbe Wahrheit. Die andere Hälfte der Wahrheit lautet: Wer soll in Deutschland noch investieren, wenn die Regierung permanent streitet und wichtige Strukturreformen nicht angepackt werden? Seit sechs Jahren, seit dem Coronajahr 2020 stagniert die deutsche Wirtschaftsleistung - und ebenso lang vertrösten Wirtschaftsminister die Bevölkerung mit Prognosen, die sich am Ende als Makulatur entpuppen. Wenn deutsche Unternehmen noch investieren, dann im Ausland, wo die Arbeitskosten niedriger sind und die Bürokratie erträglicher."/DP/jha

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