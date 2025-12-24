Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Weihnachten/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur' zu Weihnachten/Merz:

"Weihnachten. Zeit, zur Besinnung zu kommen. Mal wieder durchzuatmen. Auch für den Kanzler. Friedrich Merz musste zuletzt ein Programm absolvieren, das auch Jüngere wohl als mörderisch bezeichnen würden. Mit 18-Stunden-Arbeitstagen, zwischen Krieg und Frieden, Brüssel und Berlin, Trump und Putin. Nicht alles ist zuletzt rund gelaufen für ihn. Aber die Lust, mit der manche Medien daraus gleich eine "Kanzlerdämmerung" machten, ist ein Problem in Deutschland: Zu viele sind regelrecht verliebt ins Scheitern. Dabei sollten wir uns alle wünschen, dass der Kanzler Erfolg hat bei den vor ihm und dem Land liegenden Aufgaben. Wir sitzen alle im selben Boot. Geht Merz unter, erleidet auch das Land Schiffbruch. Statt die Arme zu verschränken und zu lamentieren wäre es besser, wenn alle zu den Rudern greifen, jeder an seinem Platz."/yyzz/DP/he