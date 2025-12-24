24.12.2025 05:34:40

Pressestimme: 'Münchner Merkur' zu Weihnachten/Merz

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur' zu Weihnachten/Merz:

"Weihnachten. Zeit, zur Besinnung zu kommen. Mal wieder durchzuatmen. Auch für den Kanzler. Friedrich Merz musste zuletzt ein Programm absolvieren, das auch Jüngere wohl als mörderisch bezeichnen würden. Mit 18-Stunden-Arbeitstagen, zwischen Krieg und Frieden, Brüssel und Berlin, Trump und Putin. Nicht alles ist zuletzt rund gelaufen für ihn. Aber die Lust, mit der manche Medien daraus gleich eine "Kanzlerdämmerung" machten, ist ein Problem in Deutschland: Zu viele sind regelrecht verliebt ins Scheitern. Dabei sollten wir uns alle wünschen, dass der Kanzler Erfolg hat bei den vor ihm und dem Land liegenden Aufgaben. Wir sitzen alle im selben Boot. Geht Merz unter, erleidet auch das Land Schiffbruch. Statt die Arme zu verschränken und zu lamentieren wäre es besser, wenn alle zu den Rudern greifen, jeder an seinem Platz."/yyzz/DP/he

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.12.25 Gold, Öl & Co. in KW 51: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
21.12.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 51
20.12.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
20.12.25 KW 51: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
19.12.25 KW 51: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Ruhe vor Weihnachten: ATX und DAX schlussendlich fester
Am Dienstag ging es am heimischen sowie am deutschen Aktienmarkt moderat aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen