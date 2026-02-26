|
26.02.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Heizungsgesetz
MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Heizungsgesetz:
"Klimaschutz mit der Brechstange ist zum Scheitern verurteilt. Im schlimmsten Fall bringt er Volkswirtschaften zu Fall. Oder wie in Deutschland die Ampel-Regierung. Die Koalition der beiden Volksparteien ist deshalb gut beraten, beim Heizungsgesetz statt grüner Ideologie künftig schwarz-roten Pragmatismus walten zu lassen: Die Regierung verschiebt die Pflicht, für einen wachsenden Grünanteil beim Heizen zu sorgen, von den Hausbesitzern auf die Gas- und Ölversorger, sprich die Wirtschaft. Das ist nicht, wie Grünenchef Banaszak schimpft, das Ergebnis eines "obsessiven Verhältnisses" von CDU und CSU zu Robert Habeck. Sondern ein lebensnäherer und unbürokratischerer Ansatz, Klimaziele im Gebäudebereich anzusteuern."/DP/jha
