Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Tankrabatt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Tankrabatt:

"Wäre die Lage nicht so bedrückend, könnte man darüber lachen: Gar nicht genug konnte sich die Nation über den "Tankrabatt" ereifern. Zu wenig zielgenau, nicht klimafreundlich, eine Einladung an die Ölmultis zum Abkassieren, so lautete die vernichtende Kritik. Jetzt ist er weg, aber wieder hebt ein Sturm der Entrüstung an, diesmal an den Zapfsäulen. Dasselbe Schauspiel beim Neun-Euro-Ticket. Der Erregung über die vollen Züge folgt auf dem Fuß der Katzenjammer über den wieder teuren Nahverkehr und die Rückkehr in den Tarifdschungel. Eine deutsche Marotte, sich immer erst mal mit Hurra auf die Suche nach dem Haar in der Suppe zu stürzen? Auch das. Beschweren muss sich die Ampelkoalition, die den ganzen Ärger abbekam, aber nicht nur bei den Medien, sondern auch bei sich selbst. Wenn die Grünen den Tankrabatt mies machen und die Liberalen das Neun-Euro-Ticket verdammen, dürfen sich die Koalitionäre nicht wundern über den schlechten Ruf ihrer Politik. Gutes Marketing geht anders."/yyzz/DP/nas