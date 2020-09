Pressestimme: 'Münchner Merkur' zum Wirecard-Untersuchungsausschuss

MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zum Wirecard-Untersuchungsausschuss:

"Der Untersuchungsausschuss zu Wirecard kommt. Was denn bitte sonst? Im größten Betrugsfall der deutschen Nachkriegsgeschichte gibt es zu viele Spuren, die bis in die höchsten Kreise der deutschen Politik führen, als dass FDP, Linke und Grüne der Versuchung widerstehen könnten und sollten, die Regierung vor der Bundestagswahl nach allen Regeln der Kunst zu grillen. Grenzenlose Naivität ist das Mindeste, was man der Regierung vorwerfen muss, vielleicht aber auch grobe Fahrlässigkeit oder mehr. Dem Finanzplatz Deutschland und hunderttausenden Anlegern ist massiver Schaden zugefügt worden. Der Untersuchungsausschuss hat viel zu tun, wenn er bis zur nächsten Sommerpause Licht ins Wirecard-Dunkel bringen will."/DP/jha