Pressestimme: 'Münchner Merkur' zur Ukraine

MÜNCHEN (dpa-AFX) - 'Münchner Merkur' zur Ukraine

Viel zu lange hat Deutschland die Augen verschlossen vor der Gefahr, die sich im Osten zusammenbraute. Seit gestern früh steht das Haus Europa in Flammen, angezündet von einem ruchlosen und lügnerischen Diktator. Unschuldige Menschen werden in diesem Feuer ihr Leben verlieren. Putin ist das egal. Es brennt lichterloh, aber die EU hat keine Feuerwehr. Unsere Freiheit und Sicherheit verteidigen können allein die vielgeschmähten Amerikaner. Der Westen wird Krieg nicht mit Krieg beantworten, aber er kann Putin vollständig isolieren. Der verwundete Friedenskontinent Europa muss sich neu rüsten, sich aus der Gas-Abhängigkeit lösen, die das diebische Oligarchensystem um Putin mästet und ihm den Terror gegen die Nachbarn finanziert. Gestern wachte Deutschland auf in einer neuen Realität, in der nichts mehr so ist und sein wird, wie es war. Unsere Gedanken aber sind bei den Menschen in der Ukraine./yyzz/DP/zb