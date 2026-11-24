MOSKAU (dpa-AFX) - Die Moskauer Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" beklagt, dass die gerichtlich erlaubte Rückkehr russischer Sportler auf die internationale Bühne nun durch Verweigerung von Visa gestoppt wird. Das Blatt schreibt am Dienstag:

"Die aktuelle Lage zeigt, dass man nicht jedes Gerichtsurteil als Sieg feiern sollte. Das wäre möglich, wenn man in Europa und weltweit viereinhalb Jahre nach Beginn des Ukraine-Konflikts zur Einsicht gelangt wäre, dass Sportler Opfer sind. Dass sie nicht zu Geiseln der politischen Lage werden dürfen. Dass der Ausschluss eine ungerechte Entscheidung war, die die Rechte der Athleten verletzt hat. Und die Behörden verschiedener Länder hätten nur ihr Gesicht wahren und Fehler nicht öffentlich zugeben wollen, deshalb hätten sie auf die Entscheidungen des Schiedsgerichts gewartet.

Doch wie es scheint, halten nur wenige den Ausschluss für falsch. Man hält ihn nach wie vor für sinnvoll - oder, genauer gesagt, man geht davon aus, dass eine Aufhebung des Ausschlusses missverstanden werden würde."/fko/DP/zb