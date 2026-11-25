MOSKAU (dpa-AFX) - Zu den Friedensbemühungen von US-Präsident Donald Trump im Ukraine-Krieg schreibt die russische Tageszeitung "Nesawissimaja Gaseta" am Mittwoch:

"Trumps Friedensbemühungen werden entweder Ergebnisse bringen oder bald ein Ende finden. Für den US-Präsidenten wird es angesichts der neuen Zusammensetzung des Kongresses einfacher sein, der Ukraine zu helfen, als sie mit Russland zu versöhnen. (...)

Man könnte einwenden, dass die Situation heute grundlegend anders ist. Damals war der Konflikt im Donbass doch noch ein lokales Problem. Heute ist die Konfrontation zwischen Russland und der Ukraine ein globales, weltweites Problem, von dem alle genug haben.

Viele Entscheidungsträger sowohl in den USA als auch in Europa möchten, dass dieser Konflikt beendet wird - egal wie, Hauptsache so schnell wie möglich. (...) Die Demokraten und die Trump-Gegner innerhalb seiner eigenen Partei werden Verhandlungen, die lediglich mit einem Gefangenenaustausch enden, wohl kaum lange hinnehmen.

Viel einfacher ist es, zur kompromisslosen Unterstützung der Ukraine zurückzukehren, wie unter (dem früheren US-Präsidenten Joe) Biden. Eine solche Politik werden zumindest die amerikanischen Wähler verstehen."/mau/DP/zb