Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Aufholprogramm

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Aufholprogramm:

"Kinder und Jugendliche hatten in dieser Pandemie zu keinem Zeitpunkt Priorität. Da ist es nur recht und billig, dass die Bundesregierung jetzt auch für sie zwei Milliarden Euro in die Hand nimmt, um Lernrückstände und andere soziale Nachteile auszugleichen. Dass die Planungen für Ferienprogramme und Nachhilfe erst jetzt anlaufen sollen, erscheint aber fast schon zu spät. Viele Eltern werden in den nächsten Wochen entscheiden müssen, ob ihre Kinder nicht besser das verlorene Schuljahr wiederholen sollten. Und Nachhilfe wird kein Allheilmittel für alle sein können. Überfordernde Schultage in Serie können erst recht manchen aus der Bahn werfen. Das Aufholprogramm darf nicht zur Aufholjagd werden, sonst bleibt der Spaß am Lernen vollends auf der Strecke."/yyzz/DP/he