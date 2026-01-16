|
16.01.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu BIP 2025
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu BIP 2025:
"Versäumnisse vergangener Bundesregierungen lassen sich nicht über Nacht mit Hilfe von Krediten wegfinanzieren. Nun wird es darauf ankommen, die Trendumkehr zu verstetigen. Eine nun schon wieder vom Kanzler ohne Not losgetretene Debatte um eine mangelhafte Arbeitsmoral der Deutschen ist da wenig hilfreich und lenkt von den eigentlichen Herausforderungen ab. Denn allein mehr Arbeitsstunden sagen nichts über Effizienz und Produktivität aus. Weder holt man dadurch neue Aufträge ins Land, noch löst man so Strukturprobleme wie Investitionsstau, Bürokratiewahnsinn oder Fachkräftemangel. Vom Kanzler muss mehr kommen, als plumpes Beschäftigten-Bashing."/yyzz/DP/nas
