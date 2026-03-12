Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Buchhandlungspreis

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Buchhandlungspreis:

Nur weil Weimer gerade einen schweren Stand hat, ist nicht alles falsch, was er macht. Stichwort: Buchhandlungspreis. Man stelle sich vor, die Auszeichnung wäre an eine islamistische oder rechtsextreme Buchhandlung gegangen und Weimer hätte nicht eingegriffen - der Aufschrei wäre groß gewesen. Der jetzige Aufschrei zugunsten der Buchhandlungen erinnert daran, dass Verfassungsfeindlichkeit von links viel zu oft nur als Kavaliersvergehen, Sprüche wie "All Cops are Bastards" als Ausdruck einer stürmischen Popkultur normalisiert werden. Es wird Zeit, bei Staatsablehnung nicht mehr mit zweierlei Maß zu messen./yyzz/DP/mis