01.06.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu CDU und Unvereinbarkeitsbeschluss

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu CDU und Unvereinbarkeitsbeschluss:

"Die politischen Realitäten zwingen die Union in eine unbequeme, aber notwendige Debatte. Bei den anstehenden ostdeutschen Landtagswahlen könnte eine Regierungsbildung nur möglich sein, wenn sie von den Linken oder der AfD unterstützt wird. Laut einer aktuellen Umfrage würde dann etwa jeder zweite CDU-Anhänger eine Kooperation mit den Linken befürworten. Spätestens seit den Regierungsjahren in Thüringen unter Bodo Ramelow ist schwer zu bestreiten, dass die Partei regierungsfähig ist. Wer also die Eindämmung der AfD zur Priorität erklärt, muss sich fragen, ob Abgrenzungsbeschlüsse nach links noch zeitgemäß sind. Die pauschale Unvereinbarkeit mit der Linken wirkt im Licht der aktuellen Entwicklungen wie ein Relikt aus einer anderen Epoche."/yyzz/DP/he

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