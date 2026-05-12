12.05.2026 05:34:39

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu chinesischen Autos in Deutschland

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu chinesischen Autos in Deutschland:

"So langsam werden aus Sorgen um die Zukunft der deutschen Automobilindustrie konkrete Ängste. In der Not scheint eine Idee immer attraktiver, die Politik und Autobranche noch vor zehn Jahren wohl als absurd verworfen hätten: die Produktion chinesischer Autos in deutschen Werken. Zuerst wagte Ministerpräsident Olaf Lies einen vorsichtigen ersten Aufschlag, wenig später bestätigte VW-Chef Oliver Blume öffentlich seine Forderung: Der Konzern prüfe die Idee bereits. Klar ist: Ein Auto hier zu entwickeln und zu bauen, ist teurer als in China - und zu teuer, um von hier aus die Weltmärkte zu beliefern. Was in Europa gebaut wird, muss auch in Europa verkauft werden. Es wird sich zeigen, was den Europäern ihre traditionsreichen Marken wert sind."/yyzz/DP/he

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