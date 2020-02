Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Coronavirus

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Coronavirus

Immer mehr Skeptiker wagen sich aus der Deckung und bezichtigen Politiker, Behörden und Mediziner, die Gefahr durch das Coronavirus für Deutschland unterschätzt und zu spät in den Krisenmodus geschaltet zu haben. Doch für Schuldzuweisungen ist es der falsche Zeitpunkt. Nichts ist unangebrachter, als aus der Krise politisches Kapital schlagen zu wollen. Natürlich hat ein Staatswesen gegenüber seinen Bürgern eine Schutzfunktion. Es gibt Notfallpläne, Krisenstäbe und -szenarien, manches lässt sich vordenken. Aber alles kann auch anders kommen. Die Corona-Epidemie ist also nicht nur ein Stresstest für Medizin, Politik und Wirtschaft, sie ist auch ein Stresstest für den gesellschaftlichen Zusammenhalt. Beginnt ein Gemeinwesen in Panik aber damit, sich zu zerfleischen - dann gute Nacht./yyzz/DP/zb