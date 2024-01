Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu deutscher Wirtschaft

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu deutscher Wirtschaft:

"Die Transformation in Richtung einer nachhaltig grünen und klimafreundlichen Wirtschaft wird nicht dadurch gelingen, dass die Unternehmen mit immer höheren Belastungen belegt werden. Am Ende geben sie steigende Kosten an die Verbraucher weiter, deren Konsumkraft in der Folge weiter schwindet. Es droht ein Teufelskreis: Die nachlassende gesamtwirtschaftliche Dynamik führt zu sinkenden Steuereinnahmen, was wiederum die Handlungsfähigkeit des Staates einschränkt. Umso gefährlicher ist es, am falschen Ende zu sparen."/scp/DP/he