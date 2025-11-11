|
11.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu einer möglichen Zuckerabgabe
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu einer möglichen Zuckerabgabe:
"Alkohol, Nikotin, Zucker - der Deutschen Lieblingsgifte stehen hoch im Kurs. Tatsächlich ist es bemerkenswert, wie leichtfertig der Staat dem Konsum schädlicher Genussmittel, trotz aus dem Ruder laufender Gesundheitskosten, Vorschub leistet. Dass der Ärzteverband Marburger Bund nun höhere Steuern auf Alkohol, Nikotin und eine dezidierte Zuckerabgabe fordert, und die Einnahmen in Gesundheitsprävention und Aufklärung fließen lassen will, zeugt weniger von Moralismus als von ökonomischer Vernunft. Denn Genuss ist das eine, gesundheitliche Folgekosten sind das andere. Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Krebs, Diabetes oder Sucht belasten das Gesundheitssystem jährlich mit Milliarden. Die Allgemeinheit trägt, was Einzelne sich günstig gönnen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Rot
An den Märkten in Fernost geht es am Dienstag abwärts.