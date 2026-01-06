06.01.2026 05:34:42

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Reaktion auf US-Coup in Venezuela

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU-Reaktion auf US-Coup in Venezuela:

Statt als moralische Instanz aufzutreten, reduziert sich die EU auf einen bloßen Zuschauer, der US-Handeln abnickt. Das Lavieren europäischer Staaten hat einen Preis. Wer Russland und China bei jeder Verfehlung mit dem Völkerrecht konfrontiert, beim eigenen Verbündeten aber wie Bundeskanzler Friedrich Merz vor allem die "Komplexität" der Lage betont und auf Zeit spielt, macht die berühmte "regelbasierte Ordnung" zur hohlen Phrase. Selbst Trumps größenwahnsinnige Grönland-Fantasie, mit der er europäische Partner schockt, erscheint da plötzlich in einem anderen Licht./yyzz/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 1
04.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 1: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.01.26 Dezember 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
03.01.26 KW 1: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.01.26 Dezember 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schwächer -- DAX kaum verändert -- Asiens Börsen im Plus
Am heimischen Aktienmarkt ist am Dienstag ein Minus zu erkennen, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kommt. Die Märkte in Fernost weisen grüne Vorzeichen aus.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen