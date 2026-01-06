|
06.01.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Reaktion auf US-Coup in Venezuela
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU-Reaktion auf US-Coup in Venezuela:
Statt als moralische Instanz aufzutreten, reduziert sich die EU auf einen bloßen Zuschauer, der US-Handeln abnickt. Das Lavieren europäischer Staaten hat einen Preis. Wer Russland und China bei jeder Verfehlung mit dem Völkerrecht konfrontiert, beim eigenen Verbündeten aber wie Bundeskanzler Friedrich Merz vor allem die "Komplexität" der Lage betont und auf Zeit spielt, macht die berühmte "regelbasierte Ordnung" zur hohlen Phrase. Selbst Trumps größenwahnsinnige Grönland-Fantasie, mit der er europäische Partner schockt, erscheint da plötzlich in einem anderen Licht./yyzz/DP/mis
