Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu EU-Verbrennerverbot / von der Leyen

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu EU-Verbrennerverbot / von der Leyen:

"Aber nicht nur für den Wolfsburger Konzern, für die Zukunft der europäischen Hersteller insgesamt ist es ein gutes Signal, dass die am Donnerstag wiedergewählte EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen am Verbrennerverbot grundsätzlich festhalten will. Zugleich ist ihr Angebot, neue Verbrennermotoren auch nach 2035 noch zuzulassen, wenn sie nur mit synthetischem Kraftstoff (E-Fuels), nicht aber mit Benzin oder Diesel betankt werden können, absolut zu begrüßen. Und Wasserstoff-Autos bleiben sowieso erlaubt, weil sie kein CO2 ausstoßen. Union und FDP sollten daher ganz schnell in das für beide Parteien Gesicht wahrende Angebot aus Brüssel einschlagen. Ein anhaltendes Gezerre ums Verbrennerverbot würde Deutschlands Autobauer nämlich zum Abwarten verdammen. Und das ist das Allerletzte, was sie im globalen Konkurrenzkampf gebrauchen könnten."/yyzz/DP/he