Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Fall Nawalny

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Fall Nawalny:

"Als Regierungsgegner in Russland zu leben kann gefährlich sein. Trotzdem erscheint es etwas plump, diese Fälle Präsident Wladimir Putin grundsätzlich alleine zuzuschreiben. Wenn man nicht annehmen möchte, dass eine Mischung aus Dilettantismus und Dreistigkeit Teil einer Masche ist, erscheint es wahrscheinlicher, dass eine Vielzahl von Akteuren in Russland ihre Interessen auch mit Gewalt verfolgt. Noch kann sich für Nawalnys Kollaps auch eine gesundheitliche Erklärung finden. Zurückhaltung erscheint deshalb geboten. Bisher scheint Berlin so zu verfahren. Ähnlich besonnen bleibt bisher übrigens glücklicherweise die Reaktion auf die Proteste in Weißrussland. Abwarten, möchte man meinen, aber vielleicht besser, ohne Tee zu trinken."/yyzz/DP/he