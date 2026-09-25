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25.09.2026 05:34:42
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Festnahme von Hendrik Holt
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Festnahme von Hendrik Holt
Die jüngste Entwicklung ist ein Hoffnungsschimmer für jeden, der dieser ganzen unfassbaren Geschichte des Hendrik Holt gegen alle Plausibilität noch immer ein Happy End wünscht. Das Windkraft-Wunderkind, das auf die schiefe Bahn geriet, das für seine kriminellen Taten geradesteht und dann die Kurve kriegt. Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient. Hendrik Holt hat seine vertan, indem er sich seiner Strafe entzog. Aber weil sein Plan schiefging, fällt ihm nun noch eine zweieinhalbste zu. "Ich weiß natürlich, welche Grenze ich übertreten habe und zukünftig nicht mehr übertreten darf", hat er im Frühjahr dieses Jahres gesagt. Jetzt hat Hendrik Holt, der Meisterlügner, noch einmal die Gelegenheit, zu seinem Wort zu stehen./yyzz/DP/zb
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