Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gaslieferungen/19 Grad

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Gaslieferungen/19 Grad:

"Maximal 19 Grad Raumtemperatur in öffentlichen Gebäuden und Geschäftsräumen? Damit dürfte niemand ernsthaft ein Problem haben. Dieser Vorschlag aus dem EU-Notfallplan zeigt: Wir bewegen uns - noch

- auf sehr hohem Niveau, was mögliche Einschränkungen durch die

Gaskrise angeht. Doch man darf sich auch nichts vormachen: Steigen die Preise weiter an und gehen am Ende Hunderttausende von Jobs verloren, dann drohen nationale und internationale Zerreißproben. Dem gilt es, so gut es geht, vorzubeugen - durch sozialen Ausgleich, internationalen Einkauf von Gas und Öl , den Ausbau erneuerbarer Energien und nicht zuletzt auch Energiesparen. Dass es selbst jetzt kein Tempolimit gibt, zeigt, dass noch lange nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft sind."/ra/DP/he