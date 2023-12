Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Inflation und Konjunktur

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Inflation und Konjunktur:

"Hohe Steuern, hohe Abgaben und hohe Energiepreise sind ein gefährlicher Cocktail für die deutsche Konjunktur. Zu Recht fordert die Opposition deshalb eine Senkung der Stromsteuer und Netzentgelte. Auch ein Investitionsprogramm - etwa in die Bahn und in die Digitalisierung - sowie Anreize für internationale Firmen, ihre Standorte in Deutschland zu halten, wären dringend geboten. Der Optimismus, den Bundeskanzler Olaf Scholz in puncto Konjunktur notgedrungen an den Tag legt, hat überhaupt keine Grundlage. Denn die deutsche Wirtschaft wird wohl noch einige Zeit nicht aus ihrem Tief herauskommen, in das sie auch mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine vor eineinhalb Jahren geschlittert ist."