Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu islamistischen Gefährdern

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu islamistischen Gefährdern:

"Die Arbeit der Polizei trägt offenbar Früchte: Drei Jahre nach dem Anschlag auf den Berliner Weihnachtsmarkt ist die Zahl der islamistischen Gefährder in Deutschland um rund 100 auf 679 gesunken. Die größte Gefahr geht aber nicht von diesen bekannten Islamisten aus. Die größte Gefahr sind jene im Dunkeln, die sich im Internet von islamistischen Predigern radikalisieren lassen oder sich in Online-Gruppen gegenseitig aufwiegeln. Hier stößt die Polizei an Grenzen, technisch, personell und rechtlich. Bei Technik und Personal kann sicher nachgelegt werden, die rechtlichen Grenzen jedoch sind der gewollte Preis unserer Freiheit. Auch wenn die Zahl der bekannten Gefährder sinkt, werden wir damit leben müssen, dass es jederzeit unvorhersehbare Attentate geben kann."/yyzz/DP/he