Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Islands EU-Votum

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Islands EU-Votum

Die Ablehnung darf in Brüssel nicht nur mit höflichem Schulterzucken quittiert werden, sie muss zu denken geben. Denn sie ist eine PR-Schlappe. Welche Anziehungskraft besitzt die EU noch, wenn das Argument des starken Binnenmarktes nicht trägt? Die Antwort müsste sein, dass die EU mehr ist als ein Wirtschaftsraum. Doch so eine Antwort voller Pathos verfängt nicht mehr. Die EU-Nationalstaaten haben immer mehr mit sich selbst und nationalistischen Strömungen zu kämpfen. Europa prägt das Bild des bürokratischen, regelversessenen, zerstrittenen Kontinents. In der Island-Frage hatte die EU mehr zu gewinnen als zu verlieren. Doch ein Überraschungserfolg beim Island-Referendum hätte der Idee der EU zumindest gutgetan./yyzz/DP/zb