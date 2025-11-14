|
14.11.2025 05:34:38
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Korruptions-Skandal in der Ukraine
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Korruptions-Skandal in der Ukraine:
"Die Nachrichten aus Kiew sind ernüchternd. Korruptionsvorwürfe erschüttern das Vertrauen in die Reformfähigkeit der Ukraine. Für viele die Bestätigung eines Verdachts: Das Land sei weit entfernt, reif für einen EU-Beitritt zu sein. Tatsächlich wäre es fahrlässig, die Ukraine in die europäischen Strukturen zu integrieren. Ein Staat, der mit dem Angriffskrieg, Zerstörungen und Korruption ringt, wird nicht in kürzester Zeit die hohen Standards der Union erfüllen. Daraus den Schluss zu ziehen, die Ukraine bedürfe nicht länger des Beistands, wäre zynisch. Die Unterstützung ist keine moralische Gefälligkeit, sondern eine praktische Notwendigkeit. Kiew verteidigt nicht nur das eigene Territorium, sondern auch die Idee europäischer Selbstbestimmung."/DP/jha
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.