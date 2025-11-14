14.11.2025 05:34:38

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Korruptions-Skandal in der Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Korruptions-Skandal in der Ukraine:

"Die Nachrichten aus Kiew sind ernüchternd. Korruptionsvorwürfe erschüttern das Vertrauen in die Reformfähigkeit der Ukraine. Für viele die Bestätigung eines Verdachts: Das Land sei weit entfernt, reif für einen EU-Beitritt zu sein. Tatsächlich wäre es fahrlässig, die Ukraine in die europäischen Strukturen zu integrieren. Ein Staat, der mit dem Angriffskrieg, Zerstörungen und Korruption ringt, wird nicht in kürzester Zeit die hohen Standards der Union erfüllen. Daraus den Schluss zu ziehen, die Ukraine bedürfe nicht länger des Beistands, wäre zynisch. Die Unterstützung ist keine moralische Gefälligkeit, sondern eine praktische Notwendigkeit. Kiew verteidigt nicht nur das eigene Territorium, sondern auch die Idee europäischer Selbstbestimmung."/DP/jha

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

09.11.25 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
09.11.25 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.25 KW 45: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.11.25 KW 45: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

US-Shutdown beendet: ATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Wall Street schließt tiefer -- Märkte in Fernost enden höher
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich mit Abgaben, während das deutsche Börsenleitbarometer Verluste einsteckten musste. Die US-Börsen bewegten sich auf tiefrotem Terrain. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen