Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Korruptions-Skandal in der Ukraine

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Korruptions-Skandal in der Ukraine:

"Die Nachrichten aus Kiew sind ernüchternd. Korruptionsvorwürfe erschüttern das Vertrauen in die Reformfähigkeit der Ukraine. Für viele die Bestätigung eines Verdachts: Das Land sei weit entfernt, reif für einen EU-Beitritt zu sein. Tatsächlich wäre es fahrlässig, die Ukraine in die europäischen Strukturen zu integrieren. Ein Staat, der mit dem Angriffskrieg, Zerstörungen und Korruption ringt, wird nicht in kürzester Zeit die hohen Standards der Union erfüllen. Daraus den Schluss zu ziehen, die Ukraine bedürfe nicht länger des Beistands, wäre zynisch. Die Unterstützung ist keine moralische Gefälligkeit, sondern eine praktische Notwendigkeit. Kiew verteidigt nicht nur das eigene Territorium, sondern auch die Idee europäischer Selbstbestimmung."/DP/jha