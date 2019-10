Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Leichen in Lkw-Container

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Leichen in Lkw-Container:

"Was sich in einem Container abspielt, in dem Dutzende Menschen erfrieren oder ersticken, mag man sich nicht vorstellen. Bekundungen der Betroffenheit und des Mitleids klingen angesichts des zu vermutenden Dramas hohl - und weisen vor allem auf eines hin: Ratlosigkeit. So steht der Leichenfund in London einmal mehr exemplarisch für Europas ungelöste Fragen im Umgang mit Zuwanderung. Europa wird so schnell nicht an Anziehungskraft für Menschen auf der Flucht und der Suche nach einem besseren Leben verlieren; es ist und bleibt für viele ein Kontinent der Hoffnung auf leibliche Unversehrtheit und Wohlstand. Deshalb nehmen Menschen aus Afrika und dem Nahen Osten größte Risiken auf sich, um nach Europa zu gelangen."