|
07.08.2026 05:34:40
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung' zu Mehrwertsteuer erhöhen:
"Lebensmittel sind spürbar teurer als vor einigen Jahren. Ein Vorschlag von Ökonom Clemens Fuest, könnte da noch einen draufsetzen. Fuest möchte den ermäßigten Mehrwertsteuersatz abschaffen. Statt 7 Prozent würden dann die üblichen 19 Prozent fällig. Eines der größten Probleme bei der Mehrwertsteuer ist, dass sie Menschen mit wenig Geld härter trifft. Ärmere Menschen müssen einen größeren Teil ihres Einkommens für Dinge des täglichen Bedarfs ausgeben und spüren die volle Härte der Steuer. Was es bringen soll, den Menschen erst mehr Geld wegzunehmen und dann einen Teil dieses Geldes zurückzugeben, wird nicht ganz klar. Wer die Mehrwertsteuer sozialverträglicher machen will, sollte sie senken, statt sie zu erhöhen."/yyzz/DP/he
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.