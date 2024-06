Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Messerattacke in Mannheim

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Messerattacke in Mannheim:

"Bemerkenswert in diesem Kontext ist die Äußerung von Bundesinnenministerin Nancy Faeser, die betonte: Sollten die Ermittlungen ein islamistisches Motiv ergeben, "dann wäre das eine erneute Bestätigung der großen Gefahr durch islamistische Gewalttaten, vor der wir gewarnt haben". Das klingt wie eine sicherheitspolitische Bankrotterklärung, schließlich sollte man doch meinen, die Ministerin warne nicht nur, sie handle auch entsprechend. Aber am Ende ist es eben auch brutal ehrlich: Wenn Täter wie in Mannheim sich nicht einmal von Polizeipräsenz abschrecken lassen, zeigt das, wie groß die Gefahr ist, die von radikalisierten Einzeltätern ausgeht. Kein gutes Gefühl, in einem Jahr mit Großveranstaltungen wie der Fußball-Europameisterschaft."/yyzz/DP/stw