|
25.11.2026 05:34:38
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Pushbacks
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Pushbacks:
Darf ein Land Migranten gewaltsam zurückweisen, wenn diese von einem Drittstaat gezielt zur Grenze getrieben werden, um die EU zu destabilisieren? Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hat darauf nun eine Antwort gegeben. Den Staaten wird ein Recht zugeschrieben, ihre Außengrenzen zu verteidigen. Andererseits lässt er keinen Zweifel daran, dass Grenzschutz nicht zur Entmenschlichung führen darf. Der Gerichtshof hat die klassische Asyl-Logik verschoben: Nicht mehr allein der Schutzbedürftige steht im Mittelpunkt, sondern auch die Integrität nationaler Grenzen. Für die EU setzt das Urteil einen Rahmen, der weder Humanität noch staatliche Handlungsfähigkeit opfert./yyzz/DP/mis
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Euphorie nach NVIDIA-Wende bereits wieder abgeflaut: ATX und DAX schließen tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen gespalten
Der heimische Leitindex gab am Dienstag deutlich ab. Der DAX verlor unterdessen ebenfalls klar. Die US-Börsen zeigten sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigen sich die Märkte unterdessen uneinheitlich.