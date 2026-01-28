28.01.2026 05:34:40

Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recht auf Teilzeit

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Recht auf Teilzeit

Für das Kernproblem, dass sich Mehrarbeit für die Arbeitnehmer kaum noch lohnt, weil die steigenden Sozialversicherungsbeiträge das Netto-Einkommen deutlich verringern, hat der Wirtschaftsflügel leider keinen Vorschlag. Und auch die Ergebnisse der Sozialstaatskommission von Bärbel Bas bleiben da hinter den Notwendigkeiten zurück. Mehr Effizienz und Zielgenauigkeit von Sozialleistungen ist notwendig. Dafür hat die Arbeitsministerin gute Vorschläge präsentiert. Der Bürokratie-Dschungel wird damit hoffentlich sein Ende finden. Am Leistungsniveau aber soll kategorisch nicht gerüttelt werden. Arbeitnehmer und Arbeitgeber werden für dieses Versprechen zahlen müssen, in Zukunft noch mehr als heute schon. Und das wird niemanden motivieren, mehr zu arbeiten./yyzz/DP/zb

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

25.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 4
25.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 4: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
24.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
24.01.26 KW 4: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
23.01.26 KW 4: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX etwas höher -- DAX deutlich schwächer -- Asiens Börsen letztlich in Grün
Der heimische Aktienmarkt bewegt sich am Donnerstag kaum. Der deutsche Markt bewegt sich im Minus. In Fernost notierten die Börsen auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen