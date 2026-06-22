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22.06.2026 05:34:39
Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Reformvorschläge/Rentenkommission
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Reformvorschläge/Rentenkommission
Ein Vergnügen wird es für die Menschen in Deutschland nicht, wenn die 30 Vorschläge zur Rettung der Rente umgesetzt würden. Die "Rente mit 63" fällt weg. Das Renteneintrittsalter soll künftig mit der Lebenserwartung steigen. Arbeitnehmer und Arbeitgeber sollen verpflichtend jeweils ein Prozent des Lohns in staatliche oder private Fonds stecken. Doch nicht alles, was die Experten vorschlagen ist schlecht: So sollen auch Selbstständige ohne Versorgungswerk in die Rentenkasse einzahlen müssen. Auch wer im Alter auf Sozialhilfe angewiesen ist, würde künftig mehr Geld kriegen. Die Kürzungsorgie, die viele Menschen befürchtet hatten, bleibt nach dem Willen der Experten also aus. Jetzt kommt es darauf an, was die Bundesregierung daraus macht./yyzz/DP/zb
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