Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Regierungserklärung

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Regierungserklärung

Noch am Morgen hatte der US-Präsident die Weigerung der Europäer, die USA bei ihren Militärschlägen gegen Iran und bei der Sicherung der Straße von Hormus zu unterstützen, als große Dummheit bezeichnet. Trump lässt keinen Zweifel daran, dass er bitter enttäuscht ist von den "Verbündeten" - das Wort setzt er inzwischen in Anführungszeichen. Merz versuchte, es weniger dramatisch aussehen zu lassen, als es ist. Gleich mehrfach bot er den USA Hilfe und Zusammenarbeit an - bei einem Friedensplan für den Nahen Osten genauso wie bei einem "gerechten Frieden" für die Ukraine. Friedrich Merz signalisiert Offenheit, vermeidet offene Kritik. Und er bleibt erstmal cool gegenüber Trump. Was bleibt ihm gerade auch anderes übrig?/yyzz/DP/zb