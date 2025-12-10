Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Rente nach Beitragsjahren

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Rente nach Beitragsjahren:

"Es gibt mehr als 21 Millionen Rentner in Deutschland, Tendenz steigend. Nach einem System, auf das sich so viele Menschen verlassen, muss man einfach die Uhr stellen können. Unter der Südekum-Rente wäre das nicht möglich. Statt den Rentnern der Zukunft die Rechnung für den demografischen Wandel zu schicken, sollte man lieber Superreiche über zusätzliche Steuern in die Pflicht nehmen und Selbstständige verpflichtend in die Rente einbeziehen. Wenn auf diese Weise mehr Geld im System ist, könnte man vielleicht sowohl auf Südekums Vorschlag, als auch auf die Rente mit 70 verzichten."/DP/jha