Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Renten

OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Renten:

"Für die Rentner in Deutschland gibt es eine gute und eine schlechte Nachricht. Die gute lautet: Inmitten schwieriger Zeiten können sie auch im kommenden Jahr mit einer Rentenerhöhung rechnen. Allerdings, und das ist die schlechte Nachricht, wird sie voraussichtlich bei Weitem nicht ausreichen, um die aktuellen Preissteigerungen auszugleichen. Anders gesagt: Rentner in Deutschland können sich auch mit mehr Altersbezügen immer weniger leisten.Dabei reicht schon jetzt durch die Inflation und steigenden Strom- und Gaskosten bei vielen das Geld kaum noch zum Leben - das ist allerdings kein spezifisches Rentner-Problem. Arbeitnehmer sind nicht minder betroffen, nur wurden sie von Anfang an in den Entlastungspaketen berücksichtigt."/be/DP/he