Pressestimme: 'Neue Osnabrücker Zeitung' zu Rubios Rede in München
OSNABRÜCK (dpa-AFX) - "Neue Osnabrücker Zeitung" zu Rubios Rede in München:
"Der Kulturkampf der MAGA-Bewegung ist laut Bundeskanzler Friedrich Merz nicht der Kampf der Europäer. Den Europäern rief er zu, mehr Selbstbewusstsein zu zeigen und eigene Stärke zu entwickeln. Das hat man oft gehört, doch langsam bewegt sich wirklich etwas. Neue Handelsabkommen mit Südamerika, eine gesteuerte Migrationspolitik und der erfolgreiche Widerstand der Europäer in der Grönland-Krise waren erste Schritte. Die Schockstarre jedenfalls scheint endgültig überwunden. Transatlantische Verklärung ist von Ernüchterung in Realismus übergegangen."/yyzz/DP/he
